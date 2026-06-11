Uno studente abbatte il record del mondo dei 110 ostacoli: Ja'Kobe Tharpe corre in 12"75

Abbattere il muro dei 13 secondi, migliorare il proprio record personale di 26 centesimi e demolire il record del mondo, tutto in una volta, in una competizione che era ben lontana dai radar dell'atletica leggera. Mentre in Europa si svolgeva la tappa norvegese di Diamond League, negli Stati Uniti il 20enne Ja'Kobe Tharp demoliva il primato mondiale dei 110 metri a ostacoli, durante le semifinali universitarie statunitensi in corso in Oregon.
Il tempo finale è di 12"75, cinque centesimi in meno rispetto al 12"80 realizzato dal connazionale Ariet Merritt nel 2012. Lo studente dell'Auburn University aveva in precedenza un miglior tempo personale di 13"01, realizzato lo scorso anno. Seppur si attendesse un bel balzo in avanti, neanche lo statunitense si aspettava di ritoccare il primato.