TENNIS Us Open: Alcaraz e Djokovic in semifinale Lo spagnolo batte in tre set Lehecka, il serbo ribalta il pronostico con Fritz. Avanzano anche Errani/Paolini in doppio

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i primi semifinalisti dello Us Open. In attesa del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che promuoverà un italiano tra i migliori quattro dell'ultimo Slam dell'anno, e della sfida tra Alex De Minaur e Felix Auger-Aliassime, che ne decreterà l'avversario, il numero 2 e il numero 7 al mondo avanzano battendo Jiri Lehecka e Taylor Fritz. Lo spagnolo fatica solo nel primo set contro il ceco (n. 20), chiudendo poi la sfida in 6-4 6-2 6-4, il serbo ribalta il pronostico contro lo statunitense (n. 4), concedendogli solo un set: 6-4 7-5 3-6 6-4 è il punteggio finale. Djokovic e Alcaraz si sfideranno venerdì sera.

Buone notizie per l'Italia dal doppio femminile, con Sara Errani e Jasmine Paolini che battono le statunitensi Asia Muhammad e Demi Schuurs in due set, 6-1 7-6 (7-5) e centrano un'altra semifinale slam: stanotte incontreranno l'accoppiata formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall'australiana Erin Routliffe.

Infine, nel tabellone singolare femminile, la numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka, si qualifica per le semifinali senza neanche giocare, visto il ritiro di Marketa Vondrousova. La sua avversaria sarà Jessica Pegula (n. 4), che ha eliminato per 6-3 6-3 Barbora Krejcikova (n. 62). Le altre due semifinaliste usciranno dalle sfide tra Karolina Muchova (n. 13) e Naomi Osaka (n. 24) e tra Iga Swiatek (n. 2) e Amanda Anisimova (n. 9).

