Us Open, Berrettini elimina Wawrinka. Ritorno ok per Alcaraz

Matteo Berrettini chiude la carriera Slam di Stan Wawrinka. All'esordio nello Us Open, l'azzurro elimina in tre set lo svizzero, prossimo al ritiro e all'ultima esperienza in un torneo del circuito. Tre set sono bastati a Berrettini, ma se il terzo è filato liscio, i primi due sono stati combattutissimi: 7-6 (7-4) 7-6 (7-3) 6-0 è il punteggio in suo favore. Nel prossimo incontro sfiderà l'argentino Mariano Navone, protagonista della prima sorpresa del torneo, avendo eliminato in cinque set un sofferente Novak Djokovic.

Al secondo turno avanza anche un altro italiano, Luciano Darderi, vincente in quattro set sul britannico Harry Wendelken, per 6-2 3-6 6-2 7-5. Fuori, invece, Matteo Arnaldi, battuto dall'australiano James Duckworth (7-5 3-6 2-6 6-7) e Federico Cinà, eliminato dallo statunitense Alex Michelsen (4-6 1-6 0-6).

Ritorno con successo per Carlos Alcaraz, dopo i mesi di stop per l'infortunio al polso. Lo spagnolo, sceso al numero 3 al mondo, batte con un triplo 6-4 Roman Safiullin.







