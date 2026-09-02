TENNIS Us Open: Cobolli passa a fatica, ok anche Musetti e Bellucci Il romano, per la prima volta testa di serie numero 5, ribalta lo 0-2 iniziale contro Comesana. Oggi cinque azzurri in campo

Us Open: Cobolli passa a fatica, ok anche Musetti e Bellucci.

Tre vittorie - di cui una soffertissima - e una sconfitta: questo è il bilancio per l'Italia nella terza nottata dello Us Open. A passare il turno sono Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Lorenzo Musetti, si ferma Lorenzo Sonego.

Ci ha messo parecchio per ingranare Cobolli, arrivato al torneo con la testa di serie numero 5 - la più alta della carriera - esordendo sul campo centrale. Tanta pressione, che il romano, per propria ammissione, ha faticato a gestire, perdendo i primi due set per 3-6 2-6 contro l'argentino Fransisco Comesana, numero 119 mondo. Poi, durante una sosta al bagno - ha raccontato nel post gara -, si è guardato allo specchio, si è detto di potercela ancora fare, è rientrato in campo e ha ribaltato la partita, vincendo i successivi set in 6-3 6-4 6-4.

Senza storia la sfida tra Bellucci e l'ungherese Zsombor Piros, con l'italiano che chiude il discorso in due ore nette e il punteggio di 6-4 6-2 6-0. Bastano 10 minuti in più a Musetti per superare il britannico Arthur Fery, semifinalista allo scorso Wimbledon, battuto in 6-3 6-3 7-5. Infine, Sonego sfiora l'impresa con Alex Zverev, ma la vede sfumare nel finale. Il tedesco parte meglio e si prende il primo parziale (6-4), poi subisce la rimonta dell'italiano, vincente in 6-3 7-6 (9-7) nei successivi due, ma poi si riprende, e con un 7-5 6-4 mette fine a una sfida durata quasi cinque ore.

Oggi per l'Italia andranno in campo altri cinque tennisti, a partire dal derby Jasmine Paolini - Lucrezia Stefanini, alle 17. Al maschile comincerà il qualificato Andrea Guerrieri, che sfiderà il numero 7 al mondo, Alex De Minaur. Poi toccherà a Francesco Passaro terminare la partita del primo turno interrotta con l'olandese Jesper De Jong (avanti l'azzurro per 2-1, il quarto set era sull'1-1), mentre Matteo Berrettini, in serata, affronterà Mariano Navone, nel secondo turno.

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