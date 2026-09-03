Us Open: fuori Berrettini e Jodar. Ok Alcaraz

Notte di sorprese allo Us Open: Matteo Berrettini e Rafael Jodar sono fuori dallo Slam statunitense. L'italiano è stato eliminato al secondo turno dall'argentino Mariano Navone - che aveva già battuto Novak Djokovic - in quattro set. Ancora peggio è andata a Jodar, che ha vinto solo quattro game nello 0-3 subito dal cinese Bu Yunchaokete: 6-2 6-1 6-1 è il punteggio finale a favore del numero 124 della classifica mondiale, in neanche due ore di gioco.

Il resto delle gare si gioca al ritmo della regolarità: avanzano Carlos Alcaraz (3-1 al portoghese Jaime Faria), Alex De Minaur (3-0 all'italiano Andrea Guerrieri) e Ben Shelton (3-1 al polacco Hubert Hurkacz). Bene anche Tommy Paul, Alexander Bublik, Francis Tiafoe, Jiri Lehecka e Stefanos Tsitsipas, mentre l'italia fa en plein di eliminazioni con Francesco Passaro, che si fa ribaltare il 2-1 di vantaggio (la gara era stata sospesa) dall'olandese Jesper De Jong, vincente per 3-2.

Al femminile, nel pomeriggio, Jasmine Paolini aveva vinto il derby italiano contro Lucrezia Stefanelli in 6-4 6-1. Oggi andranno in campo altri quattro azzurri, tutti per il secondo turno: Luciano Darderi contro Dalibor Svrcina, Lorenzo Musetti contro Dane Sweeney, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz, Flavio Cobolli contro Jakub Mensik.







