TENNIS Us Open: ritorno vincente per Sinner, ok Musetti Il numero 1 passa al 2° turno in tre set. 3-0 anche Alcaraz, fuori Arnaldi e Sonego. Oggi tocca a Djokovic e Paolini

Quattro giochi in tre set. Questo è quanto ha concesso Jannik Sinner al ceco Vit Kopriva (n. 89), spazzato via nel primo turno dello Us Open in un'ora e 40 minuti di gioco. Il numero 1 al mondo non ha avuto difficoltà al rientro in campo dopo il doloroso forfait nella finale di Cincinnati, a causa di alcuni - imprecisati - guai fisici che gli avevano di fatto impedito di giocare, sin dal primo game. Un ritorno al meglio per l'azzurro, che in queste due settimane non gareggerà solo per la vittoria del torneo, ma anche per difendere la testa della classifica Atp da Carlos Alcaraz. A proposito dello spagnolo, tre set sono bastati anche a lui, per avere ragione dello statunitense Reilly Opelka (n. 67), seppur più combattuti: 6-4 7-5 6-4 è il punteggio finale in favore del n. 2 al mondo.

Per quanto riguarda gli altri italiani, passa il turno anche Lorenzo Musetti, che parte male contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n. 37), cedendo il primo set al tie break, poi si riprende e chiude la partita con i parziali di 6-3 6-4 6-4. Non riesce la rimonta a Lorenzo Sonego, che cade contro il meno quotato Tristan Schoolkate (n. 96): persi i primi due set per 3-6 6-7, l'azzurro pareggia con un doppio 6-1, per poi cedere al tie break nel quinto. Esce anche Matteo Arnaldi, contro l'argentino Francisco Cerundolo (n. 19), nonostante una partenza sprint: 6-3 6-2 sono i parziali dei primi due set, a favore dell'italiano, che poi cede per 5-7 4-6 3-6 il terzo, quarto e quinto parziale.

Tra i big avanzano Alex Zverev, Tommy Paul, Andrey Rublev, Casper Ruud e Alex De Minaur, torna vincere anche Stefanos Tsitsipas. Oggi in campo Novak Djokovic, Holger Rune e Luciano Darderi.

Al femminile, con Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto subito eliminate, l'unica azzurra ancora in gara è Jasmine Paolini, fresca di finale a Cincinnati, che giocherà in nottata contro la statunitense Iva Jovic (n. 73). Avanti al secondo turno anche la numero 1 Arina Sabalenka e la numero 2 Iga Swiatek, tutte vincenti in due set come Paolini.

