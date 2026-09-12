US Open, Shelton vola in finale contro Zverev

Ben Shelton vola in finale agli US Open. Nella notte il 23enne americano ha battuto il connazionale Frances Tiafoe in quattro set, 4-6, 6-3, 6-3, 7-5, conquistando la prima finale Slam della carriera. Domani a New York sfiderà Alexander Zverev, vincitore in tre set su Karen Khachanov.

E proprio la semifinale tra il tedesco e il russo ha fatto registrare un dato sorprendente: il prezzo dei biglietti sull’Arthur Ashe Stadium è crollato fino al 91 per cento. Tagliandi inizialmente venduti a oltre 300 dollari sono arrivati a costarne appena 19, meno del celebre cocktail degli US Open. Un calo legato anche all’assenza delle grandi stelle Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, mentre ben diverso è stato l’interesse per il derby americano tra Shelton e Tiafoe.







