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US Open, Shelton vola in finale contro Zverev

L’americano supera Tiafoe e conquista la sua prima finale Slam. A New York fa discutere il crollo fino al 91% del costo dei tagliandi per le semifinali

12 set 2026
US Open, Shelton vola in finale contro Zverev

Ben Shelton vola in finale agli US Open. Nella notte il 23enne americano ha battuto il connazionale Frances Tiafoe in quattro set, 4-6, 6-3, 6-3, 7-5, conquistando la prima finale Slam della carriera. Domani a New York sfiderà Alexander Zverev, vincitore in tre set su Karen Khachanov.

E proprio la semifinale tra il tedesco e il russo ha fatto registrare un dato sorprendente: il prezzo dei biglietti sull’Arthur Ashe Stadium è crollato fino al 91 per cento. Tagliandi inizialmente venduti a oltre 300 dollari sono arrivati a costarne appena 19, meno del celebre cocktail degli US Open. Un calo legato anche all’assenza delle grandi stelle Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, mentre ben diverso è stato l’interesse per il derby americano tra Shelton e Tiafoe.




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