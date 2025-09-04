TV LIVE ·
Eliminate Errani-Paolini in doppio

4 set 2025
Us Open: Sinner batte Musetti e vola in semifinale. Successo in tre set

Jannik Sinner vince il 'derby' con Lorenzo Musetti e approda alle semifinali dell'Us Open. L'altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha superato il connazionale in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Ora sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime per accedere alla finalissima. Il match tra i due azzurri è durato due ore.

"Ci conosciamo molto bene" con Lorenzo Musetti: "veniamo dallo stesso paese" e quando si gioca "accantoniamo l'amicizia", poi "stretta di mano e passa tutto" ha detto a caldo Jannik Sinner, definendo la sua performance in campo "buona". A chi gli chiedeva cosa la partita contro Musetti volesse dire per il tennis italiano, Sinner ha risposto: "Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque. E' bello essere italiani". Eliminate invece Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio.




Riproduzione riservata ©

