US Open: Sinner debutta con Kopriva

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi dopo il malessere accusato nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, un virus che lo ha costretto all'immediato ritiro. Il tennista azzurro dovrà difendere sia il titolo conquistato lo scorso anno allo US Open sia il n.1 nel ranking ATP, insidiato da Carlos Alcaraz. Sorteggiato da poco il tabellone principale dell'ultimo Slam stagionale: Sinner affronterà al primo turno il ceco Vit Kopriva.

Lorenzo Musetti, invece, al debutto affronterà Giovanni Mpetshi Perricard. La testa di serie numero 24 Flavio Cobolli se la vedrà contro un qualificato o un lucky loser. Darderi sfiderà l'australiano Hijikata. Anche Sonego debutterà contro un australiano, ovvero Tristan Schoolkate. Arnaldi, Bellucci e Nardi affronteranno rispettivamente Cerundolo, Shang e Machac.







