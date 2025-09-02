US Open: Sinner sconfigge Bublik in tre set, sfiderà Musetti ai quarti di finale

Sarà derby azzurro ai quarti di finale degli Us Open. Jannik Sinner ha dominato Alexander Bublik con un netto 6-1 6-1 6-1 in un’ora e 21 minuti, guadagnandosi la sfida con Lorenzo Musetti. Il toscano ha superato lo spagnolo Jaume Munar in tre set, conquistando la sua prima qualificazione ai quarti dello Slam newyorkese. Sarà quindi la prima volta che due italiani si affronteranno così avanti a Flushing Meadows.

Nel doppio, Paolini ed Errani avanzano ai quarti, mentre Vavassori e Bolelli si fermano agli ottavi.







