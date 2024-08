TENNIS US Open: Sinner soffre nel 1° set, ma poi si ritrova "Prima partita non è mai facile. Contento per reazione e vittoria"



Vittoria in rimonta per Jannik Sinner, numero 1 del ranking Atp, nel match d'esordio agli US Open contro lo statunitense Mackenzie McDonald (n.140). L'altoatesino, apparso contratto all'inizio del match, perde il primo set 2-6 poi s'impone con un perentorio 6-2, 6-1, 6-2 e si qualifica per il secondo turno.

Tanti gli errori del n.1 al mondo che in campo appare assai contratto: le scorie dell'ultima settimana con la vicenda doping e le reazioni sembrano frenarlo. Poi, nel secondo set, dopo un inizio in salita, la rimonta: Sinner alza il livello e reagisce lasciando appena 5 games al malcapitato McDonald nei tre successivi set.

Chiude la pratica in due ore e 24' con il punteggio di 2-6 6-2, 6-1, 6-2 e si prepara ad affrontare dopodomani un altro statunitense, Alex Michelsen.

"Non ho cominciato nel migliore dei modi ma la prima partita non è mai facile", le parole dell'altoatesino al termine del match. "Ho cercato di prendere ritmo, sono contento della vittoria e della reazione - ha aggiunto - finalmente sono riuscito a vincere sul centrale dopo diverse partite, significa tanto per me. Domani mi riposo e cercherò di trovare un po' di ritmo in più, c'è molto da migliorare". Sinner ha poi ringraziato il pubblico "per il sostegno che è sempre incredibile, grazie per essere rimasti a fare il tifo per me".

