TENNIS Us Open: Sinner trova Bublik agli ottavi. Fuori Paolini Il kazako ha ribaltato il pronostico con Paul. L'azzurra eliminata da Vondrousova. Ok, Alcaraz, Djokovic e Fritz, stasera tocca a Musetti

Sarà il kazako Alexander Bublik l'avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale dello Us Open in corso. Il numero 24 al mondo ha ribaltato il pronostico contro lo statunitense Tommy Paul (n. 14) battendolo in cinque set, di cui tre finiti al tie break: 7-6 (7-5) 6-4 (4-7) 6-3 6-7 (5-7) 6-1. Dopo una maratona durata 3 ore e 39 minuti, Bublik tornerà a sfidare Sinner nel corso di questa notte, più affaticati dell'italiano ma con dalla propria l'incoraggiante precedente di Halle, a giugno, che l'ha reso l'unico tennista capace di batterlo durante il 2025, al di fuori di Carlos Alcaraz.

A proposito dello spagnolo, avanza anche lui, in questo caso ai quarti di finale, battendo in tre set il francese Arthur Rinderknech (n. 82). Superato un faticoso primo parziale, vinto solo al tie break, Alcaraz si prende per 6-3 6-4 gli altri due, chiudendo la sfida rapidamente e qualificandosi per i quarti, dove affronterà Jiri Lehecka (n.20). Successo senza problemi per Novak Djokovic, che batte 3-0 il tedesco Jan-Lennard Struff (n. 144) in meno di due ore e sfiderà ai quarti il n. 4 Taylor Fritz, vincente con lo stesso punteggio su Tomas Machac (n. 22).

In serata, prima di Sinner contro Bublik, scenderà in campo Lorenzo Musetti, che ha eliminato Flavio Cobolli per ritiro e incontrerà lo spagnolo Jaume Munar (n. 44) agli ottavi. Nel tabellone femminile non restano più italiane in gara, con Jasmine Paolini che è stata battuta in due set dalla ceca Marketa Vondrousova (n. 60) e ora è in corsa solo per il torneo di doppio, con Sara Errani.

