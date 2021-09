TENNIS Us Open, vince Medvedev. Sfuma il Grande Slam per Djokovic

Us Open, vince Medvedev. Sfuma il Grande Slam per Djokovic.

Finisce in lacrime il sogno di Djokovic agli US Open, sconfitto dal russo Daniil Medvedev dopo una partita durata due ore e 20. Sfuma per lui il sogno del Grande Slam: il tennista serbo numero uno al mondo infatti è stato nettamente sconfitto nella finale degli Us Open 2021 dal russo, numero due del ranking, in tre set (6-4, 6-4, 6-4) e ha visto così sfumare la possibilità di vincere tutti e quattro i Major nello stesso anno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: