Va ai Ravenna Diablos l'8° Dodgeball Festival

SRV_DODGEBALL_09092025

Una due giorni di gare intense, un appuntamento che è ormai diventato un punto di riferimento nel panorama internazionale del Dodgeball. E che, per la prima volta, ha visto protagonista anche San Marino. L'ottava edizione del Dodgeball Festival, andato in scena tra il Wonderbay e Marina di Ravenna, ha regalato spettacolo. E ha visto il dominio dei Ravenna Diablos, capaci di imporsi sia nel torneo Open Indoor sul Titano che nell'Open Beach. Per quanto riguarda la manifestazione sammarinese secondo posto per i Vienna Imperials White e terzo per i Vienna Imperials Blue.

A dare un respiro internazionale la presenza – oltre alle italiane – di squadre provenienti da Canada, Stati Uniti e Austria – che hanno terminato sul podio nelle due categorie – e ancora Svezia, Regno Unito, Danimarca, Nuova Zelanda e Australia. Gran successo per questa edizione, l'appuntamento è già fissato per il prossimo anno con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita in una disciplina giovane ma in piena espansione.







