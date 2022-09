ATLETICA Vallortigara d'argento nel salto in alto al Galà dei Castelli L'azzurra battuta dall'australiana Patterson. Tre i record del meeting segnati a Bellinzona.

Elena Vallortigara va a un soffio dall'oro al Galà dei Castelli di Bellinzona. L'azzurra cede la corona del salto in alto all'australiana Eleanor Patterson: entrambe si fermano a 1,91 (il record del meeting è 1,94), a differenza della rivale però Vallortigara fa segnare la misura al secondo tentativo (sin lì avevano un errore a testa) e deve accontentarsi dell'argento. Dietro di loro, bronzo per l'uzbeka Sadullayeva.

Sono tre i primati del meeting riscritti nella serata svizzera. Nel salto con l'asta, dove il filippino Ernest John Obena fa segnare 5.81 e s'impone di una misura sullo statunitense Nilsen e sul francese Lavillanie. Gli altri due arrivano nei 400 metri. In quelli piani il sudafricano Wayne van Niekerk lo realizza in 44” 33, prevalendo sul grenadiano Kinari e sul connazionale Nene; in quelli a ostacoli invece la firma è del brasiliano Alison Dos Santos, vincente sul francese Happio e sul turco Copello.

Sempre nei 400 – qui però senza primato – c'è il successo della ceca Lada Vonrovà sulla britannica Nielsen e sulla giamaicana Knight. Stelle e strisce in primo piano per quel che riguarda le gare veloci maschili: nei 100 piani Brandon Carnes si mette alle spalle il keniano Omanyala e il connazionale Williams, nei 110 ostacoli Jamal Britt la spunta sul giamaicano Thomas e il brasiliano Pereira. Sempre nei 100, ma femminili, gli ostacoli se li aggiudica la portoricana Jasmine Camacho-Quinn davanti all'americana Alì e alla polacca Skrzyszowska, mentre quelli piani vanno all'ivoriana Maria-Josee Ta Lu sulla britannica Neita e sull'egiziana Hemida. Hemida e Neita, a parti invertite, sono nei gradini bassi del podio anche nei 200 metri, vinti dalla namibiana Beatrice Masilingi.

Per quel che riguarda lunghe distanze, negli 800 la giamaicana Natoya Goule vince sulla slovena Horvat e sulla polacca Wielgosz, mentre nei 3mila il sudsudanese Dominic Lobalu batte il keniano Temoi e l'etiope Fayisa, ai quali non basta realizzare il personale. Infine il lancio del peso col successo del solito Joe Kovacs, sconfitti l'altro statunitense Crouser e il serbo Sinancevic.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: