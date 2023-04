Van der Poel re delle classiche: sua anche la Parigi-Roubaix

Vincere la Parigi-Roubaix, almeno una volta in carriera, è il sogno di ogni ciclista. E Mathieu Van der Poel lo ha realizzato: l'olandese ha iscritto il suo nome nell'albo d'oro dell'Inferno del Nord, giunta all'edizione numero 120. Un'impresa quella di Van der Poel, re delle classiche nel 2023: prima il successo alla Milano-Sanremo, poi il prestigioso secondo posto alle Fiandre. In Francia sembrava lotta a due con l'amico-nemico Wout van Aert, ma una foratura ha messo fuori gioco il belga proprio nel momento chiave. Strada in discesa, quindi, per Van der Poel che la differenza l'ha fatta soprattutto sul Carrefour de l'Arbre, uno dei 3 settori di pavè – sui 29 totali – a cinque stelle di difficoltà. Un ritmo insostenibile per chiunque e che ha portato il portacolori della Alpecin a conquistare per la prima volta in carriera la Parigi-Roubaix davanti al compagno di squadra Jasper Philipsen, autore di una prova superlativa, e lo stesso Van Aert che ha chiuso comunque sul gradino più basso del podio.

Un altro “Monumento” nel palmarès di Van der Poel, capace di ottenere una doppietta - con la Sanremo - riuscita solo altre tre volte nella storia del ciclismo. E dove né il padre Adrie né il nonno Raymond Poulidor erano arrivati: il figlio e nipote d'arte, che ha fatto registrare pure la media-record di sempre, è entrato nell'Olimpo. Dove spera di arrivare, prima o poi, anche Filippo Ganna 6° assoluto e per la prima volta nella top-10 della Roubaix “dei grandi”. Segnali incoraggianti per l'azzurro, in vista delle prossime partecipazioni. Così come nella gara femminile dove la vicentina Katia Ragusa si è dovuta arrendere solo in volata, nello storico velodrome Andrè Petrieux, alla 34enne canadese Alison Jackson che ha trionfato nella terza edizione della “classica del pavè”, ma al rosa.