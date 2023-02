CICLOCROSS Van Der Poel vince il Mondiale di Ciclocross

Van Der Poel vince il Mondiale di Ciclocross.

In 40000 ad Hoogerheide per un mondiale che è una festa. In Olanda il ciclocross porta con sé numeri clamorosi e duelli d'alto profilo. In una parola, il Mondiale, che qui diventa davvero la gara più bella del mondo. I pronostici se li dividevano Wout Van Aet e Mathieu Van Der Poel. E forte del tifo di casa a vincere è stato l'olandese dopo una gara durata un'ora e 7 minuti. E' stato un testa a testa entusiasmante tra i due protagonisti assoluti della stagione invernale. Van Aert attacca dopo soli 3 minuti di corsa, Van Der Poel si piazza subito a ruota del padrone di casa. Comincia una gara nella gara, al primo dei 10 passaggi previsti sul traguardo il duo ha già un vantaggio di 24 secondi. La situazione non cambia neanche nelle tornate successive con il loro vantaggio che continua a crescere. Ben presto, però, gli inseguitori si sfaldano. Vanthourenhout resta solo, prigioniero di una sorta di cronometro che avviene a 30 secondi. Nel corso del settimo giro si verifica un nuovo attacco di van der Poel sulla rampa artificiale seguita subito dopo da un tratto di salita, ma anche questa volta Van Aert riesce, stringendo i denti, a riportarsi sotto. Tutto mentre alle loro spalle Iserbyt e van der Haar vanno a riprendere e staccare Vanthourenhout nella lotta per il terzo posto. Fino all'epilogo: il belga comincia imboccando in testa anche il rettilineo finale, dove però Van Der Poel scarica sulla bici una potenza diversa e si va a prendere la vittoria.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: