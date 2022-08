TOUR DE FRANCE FEMMINILE Van Vleuten a 39 anni trionfa e completa la doppietta della Giro-Grand Boucle Terza l'italiana Silvia Persico

Sul podio del Tour de Femmes 2022 c'è anche un po' di Italia nell'ottava e ultima tappa del Tour de Femmes. Silvia Persico incanta e conquista in volata il terzo posto nella frazione di 123,3 km che va da Lure a Super Planche de Belles Filles. Sul gradino più alto del podio c'è lei la signora del ciclismo femminile Annemiek Van Vleuten che a 39 anni trionfa e completa la doppietta della Giro-Grand Boucle. Il suo primo Tour arriva nella stagione dove si era già imposta al Giro d’Italia davanti a Marta Cavalli completando così una doppietta storica. Alle spalle della campionessa della Movistar, sulla salita affrontata anche dai maschi col successo di Pogacar, al 2° posto c'è la connazionale Vollering a 30” e dietro di lei l’azzurra Silvia Persico a 1’43”. Sesto posto per Elisa Longo Borghini a 2’01”. In classifica Van Vleuten trionfa con 3’48” sulla Vollering e 6’35” sulla Niewiadoma. Quinta Silvia Persico a 8’, sesta Elisa Longo Borghini a 8’26”.

