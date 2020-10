La Lega italiana Vela e lo Yacht Club Rimini hanno deciso di annullare il campionato italiano per club in programma nel prossimo week-end proprio a Rimini. Nonostante che il Decreto del Governo consenta lo svolgimento delle manifestazioni sportive di interesse nazionale, gli organizzatori hanno ritenuto inopportuno lo svolgimento della manifestazione in un momento di particolare criticità per l'intero Paese.