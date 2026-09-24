VELA Vela: La Coppa America sulla Amerigo Vespucci Pesante incidente in allenamento per il team GB1

Il Golfo di Napoli si appresta a ospitare la seconda regata preliminare della Coppa America, con il trofeo che è stato portato a bordo della Amerigo Vespucci, la celebre nave scuola riconosciuta in tutto il mondo. Questo evento di preparazione sarà disputato su imbarcazioni AC40, lunghe circa 12 metri e uguali per tutte le squadre. Barche diverse rispetto a quelle che saranno utilizzate nella Coppa America vera e propria, capaci di superare i 100 km/h e sdai singoli team. Nonostante queste differenze, sarà comunque un appuntamento importante per tutte le squadre per prendere confidenza con le acque e con i venti del golfo di Napoli, dove nel 2027 6 team, tra cui Luna Rossa, si contenderanno il diritto a sfidare il defender di Emirates New Zeland per conquistare la 38ª edizione del trofeo sportivo più antico del mondo.

Preparazione che non è cominciata nel migliore dei modi per l'equipaggio inglese GB1, vittima di un pesante incidente in allenamento. L'imbarcazione britannica si è scontrata contro una barca di supporto al seguito di Alinghi, L'impatto ha causato seri danni alla barca inglese, riuscita a fare ritorno al porto soltanto grazie all'aiuto dell'equipaggio svizzero, che con grande sportività a prestato un foil di riserva alla squadra britannica. Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica di rilievo da questo incidente, con il timoniere Dylan Fletcher che ha avuto solo una lieve ferita al volto.

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