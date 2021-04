Vela: la Lega Italiana dopo stop per il Covid riparte da Rimini

Riparte a giugno l'attività della Lega Italiana Vela. Il primo appuntamento della stagione, dopo il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia, sarà la prima Selezione Nazionale del Campionato Italiano Assoluto per Club 2021, in programma il 26 e 27 giugno a Rimini. L'organizzazione è affidata allo Yacht Club Rimini. Dal 16 al 18 luglio la seconda Selezione Nazionale si disputerà sulla costa tirrenica. Dalle due selezioni verranno scelti i migliori club che si sfideranno nella regata finale per l'assegnazione del titolo italiano, in programma dal 22 al 24 ottobre ancora a Rimini.