Venezia, la regata 2020 al gondolino Canarin

La Regata Storica è l'appuntamento principale del calendario annuo di gare di Voga alla Veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni nella laguna di Venezia. Uno spettacolo che si rinnova nel tempo con decine di imbarcazioni del Cinquecento che sfilano in una fedele ricostruzione del passato della Serenissima. Il gondolino “Canarin” con Andrea Bertoldini e Mattia Colombi ha conquistato l'edizione 2020 disputata sul percorso che dal Bacino di San Marco porta alla “Machina”, il palco delle autorità a Ca' Foscari. La gara si è decisa all'ingresso delle imbarcazioni in Canal Grande con la coppia Bertoldini/Colombi che s'impone su Andrea Ortica e Jacopo Colombi. Terzo posto per Sebastiano Della Toffola e Tobia Barina Silvestri. Oltre alla regata dei campioni su gondolini, si sono svolte altre quattro competizioni. Tra i giovanissimi sui “pupparini” a due remi si è imposto il Rosso di Luca Rigo e Giorgio Sabadin; la gara delle “caorline” a sei remi ha visto la vittoria della Canottieri Giudecca; la regata delle donne su “mascarete” è stata vinta da Romina Ardit e Anna Mao; infine si è svolta la regata delle Università, che ha visto prevalere l'equipaggio delle Università veneziane Ca' Foscari.