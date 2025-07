Verbena quattordicesima nel solo tecnico ai Mondiali a Singapore

Nella prima mattinata la sammarinese Jasmine Verbena ha fatto il suo esordio ai Mondiali di nuoto artistico a Singapore.

La sincronette biancazzurra ha rotto il ghiaccio nei preliminari del solo tecnico, chiudendo al 14° posto su 35 atlete al via. Un piazzamento che non le consente di accedere alla finale, ma il punteggio di 229.8858 è il più alto mai raggiunto dalla sammarinese in una gara internazionale, per di più in una edizione dal livello molto elevato. La verbena tornerà in acqua domenica per i preliminari del solo libero.