Verso le Paralimpiadi a Tokyo: iniziate le cerimonie per l'accensione della fiamma.

Sono cominciate in Giappone le cerimonie di accensione della torcia paralimpica, con le restrizioni dovute alla pandemia. E' probabile che i Giochi Paralimpici, che si terranno dal 24 agosto al 5 settembre, si svolgeranno principalmente a porte chiuse, come avvenuto per le Olimpiadi. Secondo il canale televisivo giapponese Ntv, si terranno senza spettatori a Tokyo e nelle sue periferie, con qualche eccezione per le competizioni organizzate nei dipartimenti più remoti. Gli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici hanno finora identificato oltre 510 casi di Covid-19 da inizio luglio in Giappone tra le persone coinvolte in questi eventi, su decine di migliaia accreditati.

Per l'Italia sarà presente la delegazione più numerosa di sempre. Saranno 113 gli azzurri che parteciperanno in 15 discipline, con una presenza femminile superiore a quella maschile. La squadra italiana che parteciperà ai Giochi di Tokyo, capitanata dai due portabandiera Beatrice Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto), ha un'età media di 33 anni. Gli azzurri puntano a migliorare il risultato di Rio: 39 medaglie complessive conquistate (10 ori, 14 argenti, 15 bronzi) e 9° posto nel medagliere.

"La Paralimpiade sarà l'ultimo evento, in ordine di tempo, di questa straordinaria estate per lo sport italiano. - ha detto il presidente del Comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli. Il nostro obiettivo è continuare a entusiasmare gli italiani con le storie e con le prestazioni sportive di questi fantastici atleti e confermare, con i risultati, il percorso di crescita del movimento paralimpico italiano divenuto ormai un punto di riferimento in Italia e nel mondo".

