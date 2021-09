VUELTA SPAGNA Vince ancora Cort Nielsen

Vince ancora Cort Nielsen.

Magnus Cort Nielsen cala il tris e si dimostra re degli attacchi a distanza alla Vuelta. Il danese vince la diciannovesima tappa e conquista il terzo successo in questa edizione della corsa spagnola. Frazione frizzantina fin dal suo avvio con tanti aspiranti attaccanti, tra i quali Fabio Aru che abdicato dal ruolo di uomo classifica, prova di giorno in giorno a ritagliarsi scampoli di gloria. Primi chilometri impegnativi con 3 GPM nei primi 60 di corsa: Nilsen, Aru, Craddock i più attivi davanti e proprio Aru ha conquistato ad Alto de Garranta il Gran Premio della Montagna. Quando i giochi sono entrati nel vivo, i cambi hanno provocato la selezione definitiva spezzettando il gruppo di testa. Alcuni dei promotori la fuga mollano e vengono riassorbiti dal gruppo, davanti resistono 7 corragiosi. Sono Bagioli, Craddock, Cort, Roux, Simmon, Oliveira e appunto Nielsen. E' il danese che si intesta uno sprint senza storia e taglia il traguardo da vincitore con relativa facilità. Nulla cambia nella generale, mentre continuano le cadute, ieri il sudafricano Meintjens non è riuscito a ripartire.

