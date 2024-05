GIRO D'ITALIA Vince in volata Jonathan Milan L’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare di 207 km conquistata in volata da Jonathan Milan, seconda vittoria per il friulano in questa edizione del Giro

Secondo successo al Giro, quinto in stagione per il friulano Jonathan Milan. La tappa numero 11 Foiano di Val Fortore – Francavilla a Mare di 207 chilometri si è chiusa come da pronostico con un volatone finale senza sorprese, con Milan che sfreccia sul traguardo ai 75 chilometri orari. Una tappa caratterizzata da velocità mai viste prima: oltre i 47 chilometri per una tappa che andava oltre ai 200 chilometri è un record per la corsa rosa. Il 23enne perfetto in volata si impone davanti al belga Tim Merlier e all'australiano Kaden Groves.

Lo sloveno Tadej Pogacar conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 2'40" di vantaggio sul colombiano Daniel Felipe Martinez e 2'58" sul gallese Geraint Thomas. Da segnalare anche una caduta che ha coinvolto cinque corridori tra cui l'atteso Jakobsen, impatto ha sfiorato anche la ruota di Pogacar il quale è riuscito a scampare il pericolo e non è rimasto coinvolto Jonathan Milan conferma tutte le caratteristiche del velocista puro.

Il gigante della Trek lancia la volata con la sua potenza straordinaria e batte l'agguerrita concorrenza con la ferocia agonistica che lo caratterizza e che gli vale anche l'incremento del vantaggio per la ciclamino. Oggi dodicesima tappa Martinsicuro – Fano di 193 chilometri e domani la carovana partirà da Riccione, per la Riccione – Cento di 179 chilometri, a seguire cominceranno le grandi salite del Giro che sta entrando nel vivo.

