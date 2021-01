Vince Ineos, Luna Rossa costretta alla semifinali

Niente Luna o per lo meno non abbastanza. Anche la terza regata va agli inglesi di Ineos che mandano lo scafo italiano alla semifinale contro American Magic. Sarà necessario dunque battere gli statunitensi per proseguire la corsa verso la Prada Cup. Per Ineos che chiude aritmeticamente al primo posto c'è la qualificazione diretta alla finale del 13 febbraio.





Partita con oltre un'ora di ritardo a causa dei continui salti di vento, la regata è stata molto equilibrata con Luna Rossa capace di girare davanti almeno metà delle boe. Una serie infinita di sorpassi e controsorpassi fino all'ultimo lato che ha portato gli inglesi alla vittoria. La barca inglese ha fatto essenzialmente la differenza dopo l'ultima virata capace di prendere 50 nodi di velocità allungando proprio sul traguardo tagliato con un vantaggio di 33 secondi. Non si terrà la regata in programma questa notte tra le due imbarcazioni, ormai inutile ai fini della classifica. Luna Rossa tornerà in acqua dal 29 gennaio al 2 febbraio in una sfida ad American Magic al meglio delle 7: vince chi arriva prima a quattro vittorie e va a rigiocarsela con Ineos.