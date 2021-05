Vince Schmid, Bernal sempre più rosa

La stage wine con polvere e strade bianche non ha tradito le attese è si è abbattuta sulla Generale facendola deflagrare. Subito dopo la partenza da Perugia se ne vanno in 11, e non essendoci tra i temerari uomini di classifica, il gruppo lascia fare. I battistrada allungano il passo e arrivano a prendersi 14 minuti di vantaggio, ma è con i primi tratti di sterrato che comincia la corsa vera e propria. Ganna e Moscon lavorano per Bernal, la Ineos si mette all'inseguimento e la sorte degli avanguardisti sembra segnata. Evenepol e Vlasov vanno in difficoltà, crolla Formolo, resiste un ottimo Sagan. Ma soprattutto emerge il padrone della corsa rosa. Bernal si arrampica a meraviglia e prende terreno un po' su tutti. Davanti Covi e Schmid tengono duro. Se la giocano loro, mentre Nibali, Ciccone, Pello Bilbao alzano bandiera bianca. Non Caruso. A Montalcino la volata del Brunello va allo svizzero Schmid davanti al piemontese Covi. In classifica Generale il devastante Bernal è sempre più rosa, mentre in terza posizione si fa luce Damiano Caruso. Oggi la dodicesima tappa, da Siena a Bagno di Romagna.