VUELTA SPAGNA Vingegaard doma il Tourmalet, crolla Evenepoel L'americano Kuss conserva la maglia rossa

Vingegaard doma il Tourmalet, crolla Evenepoel.

Jonas Vingegaard ha trionfato sul mitico Col du Tourmalet vincendo in solitaria sulla vetta pirenaica davanti ai compagni di squadra Kuss, arrivato dopo 30 secondi, e Roglic 33. Crolla invece Remco Evenepoel, in crisi a 100 chilometri dall'arrivo e arrivato con quasi mezz'ora di ritardo. In pratica il campione uscente viene destituito sul Tourmalet. In classifica generale Kuss guida con 1'37'' su Roglic e 1'44'' su Vingegaard.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: