CICLISMO Vingegaard domina la Tirreno Adriatico Nell'ultima tappa arriva il bis di Jonathan Milan

Vingegaard domina la Tirreno Adriatico.

Tutto come previsto, con Jonas Vingegaard dominatore della Tirreno Adriatico. La "corsa dei due mari" va al capitano della Visma Lease a Bike con 1'24" sullo spagnolo Juan Ayuso della Emirates) e 1'52" sull'australiano Jai Hindley. L'ultima tappa premia invece la sontuosa volata di Jonathan Milan che già aveva vinto in settimana. L'ultima frazione con partenza e arrivo a San Benedetto ha vissuto su sei uomini all'attacco nella prima parte di giornata, nel gruppetto in libera uscita ci sono anche gli azzurri Tiberi e Caruso. Il vantaggio dei battistrada, sempre tenuti sotto controllo dal gruppo, non eccede mai il minuto. e alla campana dell’ultimo giro del circuito sono di nuovo tutti insieme. L'andatura alta non consente altre azioni individuali e va bene un po' a tutti: a Vingegaard che non deve parare contropiedi e ai velocisti che si vanno a giocare l'ultima chance. Così è, ma il piano perfetto è quello della Lidl Trek: Consonni va a dettare il passo e Jonathan Milan esce al momento giusto con tutta la sua potenza. Secondo Kristoff, terzo Cimolai. Nella generale vinta da Vingegaard invece il primo italiano è Lorenzo Fortunato dell'Astana, quattordicesimo a 5'26'' dal vincitore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: