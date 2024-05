Vingegaard è tornato ad allenarsi, obiettivo il Tour de France

In Danimarca, anche se non sono in programma corse, si sta vivendo qualcosa di molto importante in vista del Tour de France. Jonas Vingegaard vincitore delle due ultime edizioni della corsa francese, ha ripreso a pedalare con l’obiettivo di provare un difficile recupero in vista della partenza del 29 giugno. Ricordiamo che Vingegaard era caduto rovinosamente il 4 aprile nel Giro dei Paesi Baschi riportando fratture alle costole, alla clavicola e perfino uno pneumotorace. Dopo quasi due settimane di ospedale e un periodo di riposo, Vingegaard è tornato ad allenarsi esattamente una settimana fa.