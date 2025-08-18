Vingegaard sarà alla Vuelta: "Vengo per vincere"

Jonas Vingegaard parteciperà alla Vuelta a Espana e lo farà per vincere. Il ciclista danese, due volte vincitore del Tour de France, tornerà sulle strade spagnole per la terza volta, come capitano della Visma-Lease a Bike. Nella sua ultima apparizione, nel 2023, a prendersi la maglia rossa fu il suo compagno di squadra Sepp Kuss, anche se quella probabilmente fu una vittoria "concessa" dalla squadra e dal danese (che arrivava dal secondo Tour de France di fila conquistato), con Vingegaard al suo servizio dopo che lo statunitense era andato in testa alla classifica generale nell'ottava tappa, aiutandolo a difendersi dagli attacchi di Primoz Roglic e chiudendo secondo a soli 17" da lui.

All'annuncio della lista di partenza provvisoria, Vingegaard ha detto di non vedere l'ora di cominciare e di voler andare in Spagna per vincere. Sì, il danese è un po' calato di livello dopo l'incidente che ne aveva messo a rischio la carriera, ma è anche vero che solo il fenomeno Tadej Pogacar sia riuscito a tenerlo dietro nei grandi giri, da quando è rientrato, quindi le sue ambizioni sono legittime. Tanto più che lo sloveno non parteciperà alla Vuelta. Proprio Kuss sarà al fianco di Vingegaard, insieme a gregari di altissimo valore come Matteo Jorgenson, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle, Wilko Kelderman, Ben tulett e Alex Zingle: la Visma-Lease a bike fa sul serio.

Occhio però agli avversari perché, pur senza Pogacar, la Vuelta avrà diversi ciclisti di primissimo piano. A partire dal padrone di casa Juan Ayuso e dal portoghese Joao Almeida, della Uae Team Emirates Xrg, che porterà in gara anche Marc Soler, capace di insidiare a lungo Kuss due anni fa. Non ci sarà il campione in carica, Roglic, con la Red Bull-Bora Hansgrohe che molto probabilmente si affiderà al britannico Jay Hindley, mentre la EF Education-EasyPost sarà capitanata da Richard Carapaz, reduce dal podio al Giro d'Italia, che proverà a migliorare il 2° posto del 2020 e il 4° del 2024. Proprio alla Corsa rosa si è rivista la voglia di spaccare il mondo di Egan Bernal e, allora, ecco che il campione colombiano proverà a tornare sul podio di un grande giro con la Ineos Grenadiers. Nella lotta per la maglia potrebbe inserirsi anche il canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech).

La corsa partirà sabato 23 agosto dall'Italia, con ben quattro tappe tra le Alpi piemontesi e quelle francesi. Poi si andrà in Catalogna, si si sconfinerà in Andorra e infine si tornerà in Spagna, con la chiusura della corsa il 14 settembre a Madrid.









