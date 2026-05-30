Vingegaard si prende anche il Giro d'Italia e completa la tripla corona

Gli alieni sono tornati al Giro d'Italia, con un cognome differente rispetto all'ultima volta. Quest'anno non c'era Tadej Pogacar a cannibalizzare le strade della Corsa rosa, bensì il suo rivale Jonas Vingegaard, che ha proposto un dominio diverso: non si è messo la maglia di leader sulle spalle già alla seconda giornata, ma è rimasto sempre in controllo, ha aperto il filotto di vittorie alla fine della prima settimana, quando le strade hanno cominciato a salire, si è preso la vetta alla 14a giornata e l'ha mantenuta fino in fondo, riservandosi, infine, anche la tappa conclusiva, se escludiamo la passerella di Roma.

A Piancavallo, il danese ha fatto capire ancora una volta di correre in un'altra categoria – quella a cui, al momento, appartengono solo lui e Pogacar –, ottenendo il quinto successo su sei tappe d'alta montagna. Va anche detto che l'unica vittoria non personale, nella tappa regina di Belluno, l'abbia comunque festeggiata, in quanto andata al compagno di squadra Sepp Kuss, a testimonianza di un dominio totale della Visma | Lease a Bike.

Con la conquista del Giro d'Italia al primo tentativo, il danese completa la tripla corona dei grandi giri, avendo già vinto sia il Tour de France, sia la Vuelta a Espana. Una cosa che Pogacar non ha ancora fatto. A Piancavallo, Vingegaard ha spazzato via ogni residuo dubbio sul proprio stato di forma, attaccando da lontano, a oltre 10 km dall'arrivo, e lasciando sul posto in un amen i possibili avversari per la vittoria di tappa. Un'impresa che è anche una dichiarazione d'intenti: la sola Maglia rosa non gli basta, l'obiettivo è la doppietta Roma – Parigi che, guarda un po', riuscì per l'ultima volta, due anni fa, proprio al rivale Pogacar. La sfida per il Tour è lanciata.







