CICLISMO Vingegaard vince la Coppi e Bartali 2021

Mikkel Honoré della Deuceuninck Quick Step batte in volta Jonas Vingegaard e così sono contenti in due. Il primo ha ha vinto la quinta e ultima tappa, il secondo la Coppi e Bartali 2021. Il vincitore dell'ultima frazione ha fatta una vera e propria impresa andando in fuga con un gruppetto di attaccanti fin dai primi chilometri. I volonterosi battistrada arrivano a conquistarsi come massimo un vantaggio che si attesta sui tre minuti. Una situazione destinata a regredire quando il gruppo si desta dal sonno fino alla chiusura completa del gap sul Gran Premio della Montagna della Rocca delle Caminate a Meldola. Compatto il plotone resiste poco. Nell’ultima parte della salita si è accesa la bagarre con un quindicina di corridori in ripartenza, con Honorè ancora protagonista. Ed è proprio lui a cercare di mettersi in proprio seguito solo dal capoclassifica Vingegaard che a tratti da segni anche di averne di più, ma di accontentarsi di amministrare la generale. E così, tira, collabora. Sul traguardo di Forlì arriva secondo e vince l'edizione 2021 della Coppi e Bartali.

