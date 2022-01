Visto non in regola, Djokovic bloccato in aeroporto

Non proprio un comitato di benvenuto quello che ha atteso allo sbarco a Melbourne Nole Djokovic. Secondo quanto riporta l’autorevole quotidiano australiano “The Age”, il serbo avrebbe mostrato alle autorità aeroportuali un visto non in regola per l'ingresso nel Paese. Immediata l'attivazione dell'ambasciata, certo che il numero 1 del mondo vive giorni piuttosto burrascosi. La posizione no vax del campione è nota da tempo, come la scelta di non vaccinarsi cosa che per le leggi australiane dovrebbero essere ostative alla partecipazione all'Australian Open. Djokovic però è partito ugualmente, forte di un certificato medico che lo esenterebbe dalla vaccinazione anti Covid. Oltre a tutto il mondo dello sport e del web, insorto contro quanto sarebbe stato concesso a Djokovic e non ad altri, ad alzare la voce c'è anche il Premier Australiano. Scott Morrison ha incontrato i giornalisti chiarendo come "non ci saranno corsie preferenziali da percorrere. O il tennista documenta le ragioni mediche per le quali ha attenuto l'esenzione, oppure se ne torna a casa". Quindi Djokovic gioca due partite prima ancora di metter piede al Melbourne Park. La prima, risolvibile, riguarda il visto. La seconda, più complicata, la possibilità di essere effettivamente al via nel primo slam dell'anno.