Vittozzi è di nuovo d'oro nel biathlon, 21 mesi dopo l'ultima volta

Dopo quasi due anni, Lisa Vittozzi torna a mettersi al collo una medaglia d'oro nella Coppa del mondo di biathlon. A Hochfilzen, in Austria, l'italiana è perfetta nell'inseguimento, recuperando 13 posizioni dopo il 14° posto della sprint. Un rapido giro finale e quattro poligoni senza errori le permettono di svoltare la gara.

Partita con un minuto di ritardo rispetto alla vetta, occupata da Lou Jeanmonnot al via dell'inseguimento, l'italiana ha scalato via via la classifica, trovando fiducia grazie alla precisione con il fucile in mano e velocità sugli sci. Nel frattempo, la testa della gara cambiava radicalmente, con Jeanmonnot che scendeva fino al settimo posto e Anna Magnusson capace di risalire fino al secondo, ma non di contrastare la progressione di Vittozzi. Nona è Dorothea Wierer, che paga alcuni errori al poligono.

Ma è stato un weekend eccellente per tutta l'Italia degli sport invernali, a partire dallo sci alpino, con il terzo posto di Sofia Goggia in super G e il quarto di Alex Vinatzer nello slalom, recuperando ben 21 posizioni nella seconda manche, passando per lo snowboardcross, con l'argento di Moioli e Sommariva nelle squadre miste, il pattinaggio di velocità, con un argento e un bronzo al maschile, fino all'incetta di medaglie nella Coppa del mondo di slittino, con un oro, un argento e due bronzi a Park City.







