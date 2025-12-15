TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:45 Segretario al Territorio Ciacci: "Azienda per i Lavori Pubblici è in crescita. Grazie ai dipendenti" 15:56 Milano – Cortina 2006: Sarà la pop star Mariah Carey ad aprire i Giochi 13:31 Tentata acquisizione BSM, Starcom Holding: "Noi coinvolti in un piano potenzialmente illegale" 12:38 Italo Righi rivede Papa Leone: "Gli ho ricordato il nostro incontro per il suo insediamento, mi ha stretto la mano e sorriso" 12:34 Storie d'amore e dolore d'acqua 12:21 Raccolta rifiuti porta a porta: la plastica conferita insieme ai metalli 11:27 Tra Guidonia e Ascoli vince la prudenza (0-0) 11:01 Confronto a distanza tra Meloni e Schlein 10:37 Tragico incidente a Sant’Ermete, auto contro scooter: perde la vita una 18enne, grave l'amica 08:07 CGG di nuovo in aula fino a martedì 23: focus sul bilancio previsionale per il 2026
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Vittozzi è di nuovo d'oro nel biathlon, 21 mesi dopo l'ultima volta

L'italiana torna al successo nell'inseguimento, in Coppa del mondo. Ma è stato un weekend ricco di medaglie su neve e ghiaccio per l'Italia

15 dic 2025
Vittozzi è di nuovo d'oro nel biathlon, 21 mesi dopo l'ultima volta

Dopo quasi due anni, Lisa Vittozzi torna a mettersi al collo una medaglia d'oro nella Coppa del mondo di biathlon. A Hochfilzen, in Austria, l'italiana è perfetta nell'inseguimento, recuperando 13 posizioni dopo il 14° posto della sprint. Un rapido giro finale e quattro poligoni senza errori le permettono di svoltare la gara.

Partita con un minuto di ritardo rispetto alla vetta, occupata da Lou Jeanmonnot al via dell'inseguimento, l'italiana ha scalato via via la classifica, trovando fiducia grazie alla precisione con il fucile in mano e velocità sugli sci. Nel frattempo, la testa della gara cambiava radicalmente, con Jeanmonnot che scendeva fino al settimo posto e Anna Magnusson capace di risalire fino al secondo, ma non di contrastare la progressione di Vittozzi. Nona è Dorothea Wierer, che paga alcuni errori al poligono.

Ma è stato un weekend eccellente per tutta l'Italia degli sport invernali, a partire dallo sci alpino, con il terzo posto di Sofia Goggia in super G e il quarto di Alex Vinatzer nello slalom, recuperando ben 21 posizioni nella seconda manche, passando per lo snowboardcross, con l'argento di Moioli e Sommariva nelle squadre miste, il pattinaggio di velocità, con un argento e un bronzo al maschile, fino all'incetta di medaglie nella Coppa del mondo di slittino, con un oro, un argento e due bronzi a Park City.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport