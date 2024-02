BIATHLON Vittozzi oro mondiale nell'individuale femminile Impresa storica per Lisa Vittozzi. Primo oro mondiale per la 29enne azzurra nella 15km

Vittozzi oro mondiale nell'individuale femminile.

Dopo l'argento nell'inseguimento ai Mondiali di biathlon di Nove Mesto in Repubblica Ceca, Lisa Vittozzi conquista la medaglia d'oro nell'individuale. Una gara straordinaria quella dell'azzurra, che è riuscita a vincere nonostante la partenza a handicap, con più di 15 secondi persi nel primo poligono per un problema alla carabina. Medaglia d'argento per la tedesca Hettich, bronzo alla francese Simon. Per la 29enne di Pieve di Cadore è il primo oro mondiale a livello individuale, il secondo dopo la staffetta di Oberhof 2023.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: