Viviani fa centro al Giro di Turchia

Un anno e mezzo dopo l'ultima volta, Elia Viviani torna ad alzare le braccia. Lo fa vincendo la settima tappa del Giro di Turchia, in volata, specialità della casa del trentaseienne veronese. Successo numero 90 di una bellissima carriera. La tappa ha vissuto una prima parte molto frizzante con scatti e controscatti, fughe presunte e fughe riuscite. Citazione per Vermoote, l'ultimo ad essere ripreso a 7 chilometri dal traguardo quando l'XDS Astana aveva già da un po' alzato i giri del motore al fine di evitare possibili scossoni in classifica generale. Qualche altro tentativo per evitare il volatone di gruppo. Ma è un finale scritto e allora comincia la partita a scacchi per affrontare lo sprint nella migliore posizione possibile. E' il momento dei treni: parte il Team Flanders-Baloise, ma ci sono in agguato anche quelli della Uno e della Lotto con movimento deciso di quest'ultimo proprio per lanciare Elia Viviani. Matteo Malucelli lo anticipa e sembra che per Viviani sia passato l'attimo fuggente. Ma d'esperienza e caparbietà, il velocista della Lotto si fa spazio lungo le transenne e rinviene sullo stesso Malucelli, Persico e Kristoff, secondo. L'olandese Wout Poels continua a guidare la Generale dopo il primo italiano è Giovanni Carboni, ottavo a 1'58''.