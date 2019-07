Viviani, primo successo italiano al Tour

È di Elia Viviani la prima vittoria italiana al Tour de France. Il veneto conquista la quarta tappa a Nancy, imponendosi con una volata sontuosa. Lo sprinter della Quick-Step ha bruciato in velocità Alexander Kristoff. Terzo posto per Ewan, poi la maglia verde Sagan. In top ten anche Nizzolo, settimo. Per Viviani si tratta della prima vittoria in carriera al Tour. La maglia gialla rimane sulle spalle di Julian Alaphilippe.