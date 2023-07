TOUR DE FRANCE Volata di Pello Bilbao

Volata di Pello Bilbao.

Pello Bilbao ha vinto in volata la decima tappa del Tour: per il basco primo successo al Tour dopo le due vinte al Giro d'Italia. Secondo Zimmermann, terzo Ben O'Connor. Non cambia la classifica generale con Vingegaard sempre in giallo.

