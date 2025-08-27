VUELTA Volata di Tuner, Gaudu nuova maglia rossa

La tappa più lunga della Vuelta parla inglese. La conquista il britannico Ben Turner primo al termine dei 206 chilometri che porta il gruppo dall'Italia alla Francia, da Susa a Voiron. Un paio di salite pedalabili e una spianata finale che lasciava intendere fosse frazione per velocisti. Una volata possente e definitiva quella dello sprinter della ineos che ha anticipato Philipsen (a segno nella tappa di apertura a Novara) e Planckaert. Primo italiano Buratti decimo.

Terminate le salite, sono state le squadre dei velocisti a prendere in mano la corsa e preparare il finale per i rispettivi uomini di punta nella velocità. Lidl Trek e Alpecin Deceuninck le più attive a tenere a bada eventuali iniziative individuali tutte comunque più o meno velleitarie.

Da segnalare, nel finale, anche una caduta: tra i corridori finiti a terra George Bennett. Vince dunque Turner che questa Vuelta non doveva nemmeno correrla, ripescato all'ultimo per il forfeit di Hamilton e giunto al via qualche ora prima della partenza della prima tappa. C'è un uomo nuovo al comando: in maglia rossa adesso c’è David Gaudu: il francese era partito a pari tempo con Jonas Vingegaard, ma per la minor somma complessiva dei piazzamenti indossa la maglia di leader. In agguato Giulio Ciccone terzo ad appena 8 secondi.

