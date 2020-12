Volley, Casalmaggiore batte Bergamo e raggiunge Firenze all'8° posto

Volley femminile

Casalmaggiore scappa, si fa riprendere e infine la spunta al tie break su Bergamo. Evitando l'aggancio delle rivali e, al contempo, raggiungendo Firenze all'8° posto. Una partita in bilico come il primo set, nel quale le padrone di casa recuperano dal 22-24 e, ai vantaggi, si impongono 29-27. E nel secondo allungano con un 25-19, trascinate da una Montibeller da 23 punti e col 43% offensivo.

A un passo dal baratro le ospiti reagiscono con una grandissima prova del reparto d'attacco, orchestrato ad arte da Valentin: Loda ne segna 21, poi ci sono i 17 di Enright e i 16 di Faucette. Ne escono un 25-20 e un 25-17 e dunque si va alla bella. Qui il lavoro delle centrali Stufi e Melandri vale l'immediato 6-1 per Casalmaggiore, le giocate di Montibeller fanno sì che la forbice non vada in fumo e si arriva fino al 15-9 della vittoria rosa.





Questa l'unica partita della domenica, entro Natale però se ne giocheranno altre quattro. Il 23 sono in programma Firenze-Brescia, Bergamo-Novara e Trentino-Casalmaggiore, il 24 invece c'è Conegliano-Busto Arsizio. Chieri riposa, mentre Perugia-Scandicci e Monza-Cuneo sono rinviate a data da destinarsi.