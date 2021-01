Volley: Conegliano e Monza facile, ok Cuneo e Busto Arsizio

Anno nuovo, solita Conegliano veleggiante a punteggio pieno. La prima del 2021 della capolista è un 3-0 d'ordinanza su Firenze. Battagliera nel primo set (25-20) ma crollata nei seguenti, con le venete che concedono un solo muro punto, vincono 25-18 e 25-11 e fanno 16/16. Le assenze di De Krujif, Folie e Sylla sono compensate dalle quattro giocatrici in doppia cifra, tra le quali spiccano i 16 di Egonu.





Sempre nei piani alti, prosegue la sua marcia pure Monza, terza della classe: il settimo successo in fila è un 3-0 sul campo di Bergamo, che a differenza di Firenze, pur non riuscendo mai a spuntarla, cresce alla distanza (16-25, 21-25, 20-25). Seppur ferme da 40 giorni, le lombarde sfoderano grande solidità nel muro-difesa e lucidità offensiva, con l'ottima regia di Orro a innescare Orthmann, Meijners e Obossa. Bergamo – guidata da Lanier e Loda – fa la voce grossa nella prima metà del secondo set e in avvio di terzo, Monza però gestisce d'autorità i momenti chiave e rischia il giusto.

Un po' più sotto Cuneo sale al sesto posto col quinto successo in sei gare, ma non senza soffrire. Il 3-2 sul parquet di Brescia è un'eterna rincorsa: le ospiti rispondono al 25-17 di casa con un 20-25, cui segue un 25-20. Qui Cuneo non può più sbagliare e non sbaglia più: un tirato 23-25 vale il tie break e qui c'è un 7-15 senza storia. Nelle leonesse brillano i 25 di Nicoletti e i 15 dell'esordiente Hippe, nelle locali prova autorevole di Candi e Zakchaiou, 16 punti a testa e 9 muri in due. Brescia si consola con un punto preziosissimo, valente l'addio alla zona retrocessione.





Ora tutta del fanalino di coda Perugia, caduta 3-0 nella sfida salvezza con Busto Arsizio. Successo cruciale per le bustocche, che scavalcano Bergamo e vanno a +4 dal fondo. Provate dalla assenze, le umbre cedono 25-20 e 25-18, mentre nel terzo, con l'ingresso di Di Iulio e Havelkova, trovano pure il set ball, salvo poi soccombere 26-24. Il punto che vale i vantaggi è di Gray, protagonista con 15 punti e 54% offensivo insieme all'MVP Mingardi (17 col 41%). Per Perugia 15 di Carcaces.