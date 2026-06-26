Volley, Europei Sca femminili: San Marino apre con una vittoria

San Marino apre con una vittoria l'edizione 2026 degli Europei femminili di pallavolo Small Countries Association, battendo 3-1 Malta. Le titane hanno sofferto nei primi due set, perdendo il secondo, ma poi hanno preso il controllo del gioco e hanno completato il lavoro.

Nel primo parziale, la fuga decisiva per San Marino arriva con un break da tre punti di fila sul 15-14, che le porta al 18-14, un vantaggio che rimarrà, anzi, si amplierà, fino al 25-20 finale. Nel secondo a fare il vuoto è Malta, con quattro punti di fila, dal 12-10 al 16-10, con le titane che riducono il margine, senza mai colmarlo: finisce 25-22 per le isolane.

Subito il pareggio, San Marino ritrova la rotta e domina nel terzo e nel quarto set, con un 25-17 e un 25-12 che non lasciano dubbi sul successo biancazzurro. Miglior marcatrice tra le titane è Tura, con 18 punti, in doppia cifra anche Pedrelli, con 12. Stasera, alle 20, la seconda partita contro il Lichtenstein, domani, alle 15.30, la sfida alla Scozia. Nell'altro girone si affrontano Andorra, Irlanda e Isole Faroe.







