La Final Four di Coppa Italia di volley femminile si terrà nel weekend del 13-14 marzo all'RDS Stadium di Rimini, già teatro della competizione nel marzo 2015. Alla Coppa Italia partecipano le prime 8 del girone d'andata di Serie A1 e, mercoledì 10 marzo, sono in programma i quarti di finale in gara secca e in casa delle migliori classificate.