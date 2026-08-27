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Volley: Italia-Germania da record, il primo set finisce 64-66

Il match viene poi vinto dagli azzurri al tie-break, dopo oltre 3 ore e mezza di gioco

di Gabriele Mento
27 ago 2026
Volley: Italia-Germania da record, il primo set finisce 64-66

Doveva essere soltanto un incontro amichevole, ma si è trasformata nella sfida dei record. Il primo parziale della sfida tra Italia e Germania di Fipav Cup Elite, torneo di preparazione ai prossimi campionati europei, è stato il set più lungo mai registrato nella storia della pallavolo. È terminato 66-64 per la Germania, dopo un'ora e 29 minuti di gioco. Prima della sfida tra Italia e Germania,

il set più lungo mai registrato era stato quello della sfida di di V-League (campionato sudcoreano) tra i Korean Air Jumbos e gli Ansan Rush & Cash vide il terzo parziale concludersi sul 56-54. Il primato precedente di set più lungo in una sfida tra due nazionali apparteneva invece a Polonia-Argentina di Nations League, giocata lo scorso 28 giugno, con il terzo set finito per 50-48. Sul suolo italiano il record apparteneva invece a una partita di campionato italiano del 2002 tra Cuneo e Treviso, dove il secondo parziale finì 54-52 a favore dei trevigiani.

La sfida tra Italia e Germania si è poi conclusa con la vittoria per 3-2 degli azzurri, al termine di una partita durata oltre tre ore e mezza, conclusa a 00:54 davanti ai 4.400 spettatori del PalaCalafiore di Reggio Calabria.




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