PALLAVOLO Volley, l'Italia sogna la finale mondiale Repubblica Ceca-Bulgaria e Polonia-Italia sono le due semifinali dei mondiali

Volley, l'Italia sogna la finale mondiale.

Repubblica Ceca-Bulgaria e Polonia-Italia sono le due semifinali dei mondiali di pallavolo, due partite che vedranno in campo anche giocatori che militano nel campionato italiano. L'Italia di De Giorgi sogna la finale.

"Vogliamo sicuramente lottare per una medaglia. - Alessandro Michieletto schiacciatore Italia - Ma soprattutto, la cosa che mi rende più felice è il modo in cui stiamo giocando. Restiamo calmi, da outsider, e restiamo lì giocando con tutta la tranquillità di questo mondo, con l’idea che se giochiamo – e io guardo sempre a noi, non alla Polonia, guardo all’Italia, ai miei compagni – se giochiamo come nelle ultime partite, allora è una bella partita. Questo è tutto quello che voglio dire"

"Eh ragazzi, se me lo aveste detto tre mesi fa - Alexander Nikolov schiacciatore Bulgaria - non ci avrei mai creduto, ma proprio per niente. Stiamo vivendo il nostro sogno. Siamo una squadra giovane, la più giovane del torneo, e non è finita qui".

"Penso che sia difficile per noi quanto lo è per loro; - Nikola Grbc coach Polonia - non è che si possa dire che per loro sarà facile. Abbiamo già vissuto queste situazioni mille volte, li abbiamo affrontati mille volte, si parte sempre da 0-0. Spero di giocare la miglior pallavolo possibile e spero che questo sia sufficiente per vincere ogni giorno

"Non so se sia lunedì, martedì, mercoledì o giovedì. - Ferdinando De Giorgi coach Italia - Questo è un gruppo di ragazzi che nell’avere l’opportunità di rappresentare la nazionale, il proprio Paese, ci credono tantissimo. È il comportamento che fa le persone; non è solo vincere o perdere. Sono ragazzi speciali, secondo me, e questo mi riempie d’orgoglio".

