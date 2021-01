Volley: Monza, Scandicci e Busto Arsizio vincono fuori casa

Al PalaTerdoppio si incrociano due lunghe strisce di imbattibilità, al contempo però non c'è storia alcuna. Monza sale a 11 successi in fila passeggiando 3-0 sul parquet di Novara, viceversa caduta dopo 9 vittorie. Le brianzole restano terze ma, viste le due partite in meno, sono virtualmente a -1 dalle piemontesi, che invece perdono ulteriore terreno dall'imprendibile capolista Conegliano. I set sono solo 3 ma sono tutti combattuti, con la vena offensiva ospite – guidata dai 12 della MVP Van Hecke – a capitalizzare i tanti errori gratuiti di casa. Nei primi due Monza corre con gli assoli di Meijners e Orthmann e i muri di Heyrman e Danesi, Novara torna sempre in partita ma si arrende con un doppio 23-25. Nel terzo le padrone di casa salgono un paio di volte a +5, le brianzole però rimontano – con Begic e con le difese di Parrocchiale – mettono la freccia coi preziosismi di Danesi e Heyrman e la chiudono con un 22-25.





Intanto, nel lotto delle prime quattro – quello buono per saltare il primo turno playoff – rientra anche Scandicci, che dopo 2 ko controsorpassa Chieri passando 3-1 a Perugia. L'ultima della classe - 5° ko in fila - cede il primo 16-25 ma nel secondo la impatta con un 25-23, dopodiché le toscane limitano al minimo gli errori e la portano a casa per 18-25 e 21-25. Protagoniste Drewniok – 20 punti e 40% di rendimento offensivo – e il duo Popovic-Courtney (8 muri in due), per Perugia 15 di Carcaces.

Sale anche Busto Arsizio, vincente 3-0 a Firenze e ora sesta da sola: staccata Cuneo e allontanate anche le rivali di turno, ora a -5. Per le bustocche gira tutto bene: 17 punti di Mingardi, ottima regia della MVP Poulter, 56% di perfette in ricezione di Leonardi e grande presenza delle centrali Olivotto (67% offensivo e 6 muri) e Stevanovic. 19-25 20-25 e 21-25 i parziali in favore delle ospiti, al secondo successo in fila nel capoluogo toscano dopo quello su Scandicci di pochi giorni prima.