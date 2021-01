Volley, nei recuperi vincono Conegliano, Monza e Chieri

La giornata dei recuperi misti è buona per riaggiornare, come ad ogni turno di campionato, il ruolino immacolato di Conegliano. La capolista fa 17/17 e resta a punteggio pieno nonostante l'insidiosa trasferta a Scandicci, quarta in classifica e comunque travolta 3-0. Le gialloblu soffrono in avvio di primo set, dopodiché sfoderano il devastante arsenale offensivo a disposizione e rischiano il giusto, guidate dai 17 di Egonu (con 2 ace) e i 15 di Sylla. Le due sono decisive per portare a casa i due parziali in iniziali, nei quali le toscane tengono duro grazie alla brillantezza di Courtney e Vasileva e cedono 22-25 e 20-25. Non c'è storia invece nel terzo: con Adams al posto di Hill e le centrali Fahr-Butigan a dettare legge, Conegliano veleggia con un comodo 15-25 e torna a +8 da Novara.





A -18 (ma con due gare in meno) c'è Monza, che allunga proprio su Scandicci grazie al 9° successo in fila, un 3-1 su Cuneo, priva, oltre che di Degradi di Ungureanu. Brianzole d'autorità nel 25-19 d'avvio, nel secondo le ospiti alzano il ritmo a muro – con la solita Zakchaiou – e davanti ingranano con Bici e Sijepic. Monza va in difficoltà ma trova la forza di recuperarla con Obossa e con Heyrman (MVP con 16 punti e 6 muri), imponendosi 25-21. Nel terzo una bella fuga a metà gioco vale il 22-25 Cuneo e tira in ballo un ulteriore set, nel quale le lombarde conducono agevolmente e, dopo 7 match point annullati, trovano il 25-21 di Van Hecke.





Un risultato buono per Chieri, che dopo tre sconfitte torna al successo espugnando 3-0 Busto Arsizio, stacca Cuneo e, pur con una gara in più, avvicina il quarto posto di Scandicci, che permetterebbe di saltare il primo turno playoff. Nonostante il risultato netto, i set sono tutti equilibrati. A fare la differenza per le piemontesi sono il servizio, il muro-difesa e il cinismo nei finali dei periodi, vinti per 23-25 25-27 e 22-25. Grobelna, a tratti incontenibile, fa 25 punti col 55% di rendimento offensivo, mentre Perinelli e Villani ne aggiungono 11 a testa. Per le bustocche 18 di Gray.