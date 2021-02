Volley: Novara e Scandicci volano, Perugia passa in casa di Chieri

Mentre Conegliano è in fuga solitaria e perenne, Novara si attrezza per confermarsi prima delle “altre”. Trentino riesce a portarsi avanti nel punteggio solo in avvio di primo set, dopodiché storia non ce n'è: finisce 3-0 (25-15, 25-18 e 25-14 i parziali) con l'attacco piemontese che chiude col 58% di squadra. Spiccano Smarzek e Daalderop, 13 punti a testa e 5 muri in due.









Intanto, a poche posizioni – ma a tante lunghezze – da Novara si accende la lotta per il quarto posto, l'ultimo a far saltare un turno playoff. L'occupante, Chieri, a sorpresa cade 3-2 in casa contro Perugia. Un colpaccio salvezza per le umbre, ora a +4 dal fanalino di coda Brescia. Il primo set sembra appannaggio delle piemontese, poi il turno in battuta di Havelkova inverte l'inerzia e Perugia prima impatta e poi va a imporsi 23-25. Estremamente battagliati anche i tre parziali successivi. Nel secondo, Chieri controlla e firma il 25-22 con la schiacciata di Villani, nel terzo invece le locali inseguono a lungo e nel finale mettono la freccia, bruciano un set point e ai vantaggi trovano l' immediato 26-24. Subito il sorpasso, nel quarto Perugia riprende il controllo delle operazione e, pur non riuscendo a scappare, si tiene sempre avanti, trovando lo strappo del 22-25 con Koolhaas e Havelkova. Identico andamento nel set decisivo: le umbre si mettono in testa, non concedono ritorni e nel finale si guadagnano ben 4 match point, con la solita Havelkova a siglare il definitivo 11-15. Oltre ai 17 di Koolhaas e Havelkova e ai 15 di Ortolani, per Perugia spiccano i 25 – con 42% offensivo - di Carcaces, per Chieri 24+8 muri di Mazzaro e 17 di Villani e Grobelna.

Le piemontesi ora sono a +4 da Scandicci, che dopo tre sconfitte rialza la testa col 3-1 nel derby contro Firenze. I primi due set scivolano via coi comodi 25-14 e 25-17, con Stysiak e Vasileva (22 e 19 punti totali) a guidare gli assalti della quinta in classifica. Gli ingressi di Van Gestel (14 punti) e di Kone rinvigoriscono Firenze, che nel terzo guadagna 4 set point e la spunta 24-26. Nel successivo però Scandicci va a mille sia in difesa che in attacco e ciò che ne esce è un tremendo 25-12. Per Firenze 22 punti di Nwakalor.